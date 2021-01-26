26.01.2021

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Apple стал самым дорогим брендом мира

Apple

Независимая консалтинговая компания по оценке бизнеса Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира.

Согласно Brand Finance Global 500 2021, стоимость Apple оценивается в 263,4 млрд. долларов, что на 87% больше в сравнении с прошлым годом. Компания впервые с 2016 года заняла первое место, обойдя Amazon и Google.

Второе место занимает Amazon (254, 2 млрд. долларов), на третьем компания Google (191,2 млрд. долларов). На четвертом месте рейтинга расположилась Microsoft (140,4 млрд. долларов), на пятом – Samsung (102,6 мрлд. долларов).

Самым быстрорастущим брендом по версии Brand Finance стал производитель электромобилей Tesla. Компания Илона Маска оценивается в почти 32 млрд. долларов и занимает 42-ю позицию в рейтинге, поднявшись со 147-го места и увеличив свою стоимость на 158%. Серьезный рост также показала китайская JD.com, поднявшаяся со 142-й на 68-ю позицию.

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