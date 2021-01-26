Apple стал самым дорогим брендом мира

Независимая консалтинговая компания по оценке бизнеса Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира.

Согласно Brand Finance Global 500 2021, стоимость Apple оценивается в 263,4 млрд. долларов, что на 87% больше в сравнении с прошлым годом. Компания впервые с 2016 года заняла первое место, обойдя Amazon и Google.

Второе место занимает Amazon (254, 2 млрд. долларов), на третьем компания Google (191,2 млрд. долларов). На четвертом месте рейтинга расположилась Microsoft (140,4 млрд. долларов), на пятом – Samsung (102,6 мрлд. долларов).

Самым быстрорастущим брендом по версии Brand Finance стал производитель электромобилей Tesla. Компания Илона Маска оценивается в почти 32 млрд. долларов и занимает 42-ю позицию в рейтинге, поднявшись со 147-го места и увеличив свою стоимость на 158%. Серьезный рост также показала китайская JD.com, поднявшаяся со 142-й на 68-ю позицию.