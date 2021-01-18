Apple могут заставить через суд удалить Telegram из App Store

Американская некоммерческая организация «Coalition for a Safer Web» (Коалиция за безопасный интернет) требует удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Apple App Store. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Представители организации утверждают, что через мессенджер распространяются публикации расистского и неонацистского содержания. Коалицию возглавляет бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг (Marc Ginsberg). Он утверждает, что Telegram «выделяется как распространитель ненавистнических высказываний». В исковом заявлении говорится, что это нарушает правила использования магазина приложений Apple. В связи с этим истцы требуют удалить Telegram из магазина App Store. Адвокат организации Кейт Альтман (Keith Altman) заявил, что коалиция готовит аналогичный иск против Google.

У пользователей Android всегда есть возможность скачать приложений из других источников. Такой возможности у пользователей iOS нет.

Telegram и Apple пока никак не прокомментировали ситуацию.

Отметим, что на прошлой неделе, 12 января, глава Telegram Павел Дуров сообщил о рекордном притоке новых пользователей мессенджера. В течение 72 часов к Telegram присоединилось 25 млн. новых пользователей.