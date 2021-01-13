AMD представила мобильные процессоры Ryzen 5000H и Ryzen 5000U

В рамках презентации на выставке CES 2021 компания AMD представила новое семейство мобильных процессоров Ryzen 5000. Главными отличиями новинок от предшественников стали увеличенная производительность и оптимизированное энергопотребление. Новинки поделены на две линейки.

Первая линейка — H-процессоры, которые построены на новой архитектуре Zen 3, имеют до 8 вычислительных ядер и оснащены графическим ядром Vega. Значение TDP — 35 или 45 Вт. Они ориентированы в первую очередь на игровые модели ноутбуков с дискретной графикой. Вторая линейка — энергоэффективные U-процессоры, которые опираются на архитектуры Zen 3 и Zen 2 (в зависимости от модели), обычно имеют меньшее число ядер и более низкие рабочие частоты, а TDP для них указано 15 Вт.

Характеристики Ryzen 5000 H-серии выглядят следующим образом:

Процессоры HX со значением TDP 45+ Вт предназначены для высокопроизводительных игровых ноутбуков, в то время как HS-процессоры с урезанным до 35 Вт расчетным тепловыделением обеспечивают производительность серии H в более тонком и легком корпусе.

Все мобильные процессоры производятся по техпроцессу 7 нм с 16 Mb L3-кеша. Графическое ядро — Vega с восемью CU, так же, что использовалась в мобильных процессорах Ryzen 4000. Прирост производительности будет главным образом обеспечен внедрением архитектуры Zen 3, удвоением L3-кеша и довольно заметным ростом предельных тактовых частот.

AMD отметила, что новый флагманский процессор Ryzen 9 5980HX способен повысить однопоточную производительность на 23%, а многопоточную — на 17% по сравнению с Ryzen 4900H предыдущего поколения, что позволяет применять его как в играх, так и для создания контента.

Характеристики Ryzen 5000 U-серии:

Фактически действительно новые модели – это восьмиядерный Ryzen 7 5800U и шестиядерный Ryzen 7 5600U, в то время как остальные процессоры — это чуть улучшенные по частоте представители серии Ryzen 4000. Говоря о преимуществах Ryzen 5000 U-серии, AMD делает упор именно на Ryzen 7 5800U. Для такого CPU по сравнению со старым Ryzen 7 4800U обещается 16% улучшения в однопоточной производительности и 14% прироста в многопоточной.

Новые ноутбуки на базе мобильных процессоров Ryzen 5000 станут доступны у крупнейших производителей, включая Asus, HP и Lenovo, в течение первого квартала 2021 года.