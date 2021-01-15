Alibaba Group представила свой первый электромобиль

Компания Alibaba Group совместно с китайским государственным автоконцерном SAIC Motor и инвестиционным фондом развития высоких технологий регионального правительства Шанхая представила свой первый электромобиль, об этом сообщает агентство Nikkei.

Автомобиль будет продаваться под брендом IM (Intelligence in Motion). Четырехдверный электрокар будет поддерживать беспроводную подзарядку батарей и сможет проехать до 1000 км от одного заряда. Батареи будет поставлять китайская компания Contemporary Amperex Technology, которая также поставляет батареи для автомобилей Tesla. Процессоры для электрокара будет поставлять американская компания Nvidia.

Покупателям будут предложены модели седана с аккумуляторами на 93 или 115 кВт∙ч. За один час батарея будет заряжаться на 10,5 кВт∙ч, которых будет хватать примерно на 70-80 км пути.

Приборная панель электромобиля представляет собой широкий дисплей диагональю 39 дюймов. Также предусмотрен автопилот: процессорный модуль Nvidia Xavier обрабатывает информацию с 15 камер, 12 ультразвуковых и пятимиллиметровых радаров.

Первые заказы на электрокар IM начнут принимать уже в апреле.Ожидается, что новинка поступит в продажу к концу 2021 года.