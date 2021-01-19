Acer представила ноутбук-трансформер TravelMate Spin B3 для учащихся

Компания Acer представила компактный ноутбук-трансформер TravelMate Spin B3 нового поколения, предназначенный для учащихся.

Ноутбук оборудован 11,6-дюймовым дисплеем с поддержкой сенсорного управления. Взаимодействовать с экраном можно не только при помощи пальцев, но и посредством специального пера, для хранения которого предусмотрен отсек в боковой части корпуса. Экран защищен от повреждений стеклом Corning Gorilla Glass с антибактериальным покрытием. Крышка с дисплеем откидывается на 360 градусов, позволяя использовать устройство в качестве планшета.

Новинка работает на аппаратной платформе Intel Jasper Lake с процессором Celeron или Pentium Silver. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 12 часов. В оснащение входят 5 Мп веб-камера, сетевой Ethernet-контроллер, интерфейсы USB 3.2 Gen1 Type-C и HDMI. Есть поддержка Wi-Fi 6, опционально возможна установка модуля 4G/LTE для подключения к сотовым сетям. Используется операционная система Windows 10.

Стоимость ноутбук-трансформера Acer TravelMate Spin B3 составляет от 330 долларов. Устройство поступит в продажу весной.