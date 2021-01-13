Acer представила игровые ноутбуки Nitro 5 в версиях с процессорами AMD и Intel

Компания Acer представила на выставке CES 2021 игровые ноутбуки Nitro 5. Покупателям будут предложены версии на разных аппаратных платформах с различным размером экрана.

Были представлены ноутбуки с процессорами Intel Core 11-го поколения и AMD Ryzen 9 5900HX. Объем оперативной памяти DDR4 в обоих случаях может достигать 32 Gb. Допускается установка двух твердотельных накопителей M.2 PCIe или SATA.

Размер экрана может составлять 15,6 или 17,3 дюйма по диагонали. В Intel-версиях частота обновления составляет 144 GHz, время отклика — 3 мс.

В ноутбуках с процессорами AMD будут доступны комплектации с 165 GHz дисплеем QHD и 360 GHz экраном Full HD. Максимальная конфигурация предполагает наличие нового графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 3080.

Два вентилятора, технология Acer CoolBoost и четыре вентиляционных отверстия обеспечивают ноутбуку Nitro 5 эффективное охлаждение.

В оснащение входят адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6, клавиатура с RGB-подсветкой и качественная аудиосистема. Версия на платформе AMD снабжена сетевым адаптером Killer E2600.

Продажи новинок начнутся во втором квартале этого года.