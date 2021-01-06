Acer представила игровые ноутбуки Nitro 5 на Intel Tiger Lake-H35

Компания Acer, не дожидаясь официального анонса Intel на выставке CES 2021, представила первые игровые ноутбуки Nitro 5 на базе новых процессоров Tiger Lake-H35. Новые чипы предлагают более высокий уровень производительности по сравнению с прошлогодними Tiger Lake-U. У них также четыре ядра, но они имеют более высокий уровень TDP в 35 Вт.

Модель Acer Nitro 5 (AN515-56-72KT NH.QAMEH.005) на базе четырехядерного Intel Core i7-11370H оснащена 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, с частотой обновления 144 Hz. Объем оперативной памяти DDR4 составляет 16 Gb, вместимость NVMe-накопителя — 512 Gb. В оснащение входят Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, веб-камера формата HD с двумя микрофонами, аккумуляторная батарея на 57 Вт·ч.

Модель Acer Nitro 5 (AN515-56-57YH NH.QAMEH.001) на базе четырехядерного Intel Core i5-11300H получила 15,6-дюймовый IPS-дисплей ComfyView с разрешением Full HD, 8 Gb оперативную память DDR4, NVMe-накопитель объемом 512 Gb. В оснащение входят модуль Intel AX 201 с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, веб-камера формата HD с двумя микрофонами и аккумуляторная батарея также на 57 Вт·ч.

Оба ноутбука оснащаются дискретным графическим ускорителем GeForce GTX 1650 с 4 Gb выделенной видеопамяти GDDR6.