Acer представила игровые мониторы Predator и Nitro

Компания Acer на выставке цифровой электроники CES 2021 представила три новых моделей игровых мониторов в рамках линеек Predator и Nitro.

Predator XB273U NX предназначен для геймеров, которым требуются самые современные игровые технологии. Эта 27-дюймовая модель разрешения 2560 x 1440 пикселей и частотой обновления экрана 275 Hz. Заявлено 95% охвата цветового пространства DCI-P3, есть поддержка технологии Acer Agile-Splendor IPS. Время отклика – всего 0,5 мс. В модели применяется новая технология NVIDIA Reflex Latency Analyzer, благодаря которой можно точно измерить уровень задержки системы, используя анализ нажатий на клавиши мыши. Поддержка технологии NVIDIA G-Sync позволяет устранить разрывы изображения.

Модель Predator XB323QK NV получила диагональ 31,5 дюйма и разрешение 4K. Монитор поддерживает технологию NVIDIA G-Sync и частоту обновления экрана в 144 Hz. Заявлено 90% охвата пространства DCI-P3 и поддержка технологии Acer Agile Splendor IPS.

Оба монитора из линейки Predator XB3 поддерживают технологию Acer VisionCare 4.0, в которую входят LightSense — позволяет регулировать яркость экрана монитора в зависимости от уровня окружающего освещения, а также AdaptiveLight, ColorSense и ProxiSense, способные автоматически подстраивать яркость и цветовую температуру экрана в зависимости от освещения в помещении. Новинки одними из первых в мире получили сертификат TÜV Eyesafe. Также в обеих моделях используется фирменная стойка Acer ErgoStand, которая дает возможность регулировки экрана.

Другая новинка Acer — 4K UHD монитор Nitro XV282K KV с поддержкой игровых консолей нового поколения. Уровень контрастности достигает 100 000 000:1. Говорится о 90% охвате цветового пространства DCI-P3. Частота обновления экрана в 144 Hz. Время отклика – 1 мс. Есть поддержка технологии AMD FreeSync Premium.

Наличие порта HDMI 2.1 и комплектный кабель позволяют подключить к монитору новейшие игровые консоли для вывода изображения с разрешением 4K UHD при частоте обновления до 120 Hz с VRR. Монитор также прошел сертификацию TÜV Eyesafe и поддерживает новую технологию Acer Agile-Splendor IPS. Кроме того, Nitro XV282K KV поддерживает технологию Acer HDR 400.

Стоимость модели Predator XB273U NX в Европе составляет 1179 евро, Predator XB323QK NV – 1199 евро. Цена модели Nitro XV282K KV составляет 949 евро. Новинки появятся в продаже в мае.