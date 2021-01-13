Acer показала мощные ноутбуки Aspire 5 и Aspire 7 на процессорах AMD Ryzen 5000

На выставке CES 2021 компания Acer представила обновленные версии ноутбуков Aspire 5 и Aspire 7, предназначенных для повседневного использования. Устройства позиционируются как мощные универсальные ноутбуки со сдержанным дизайном, небольшим весом и длительным временем автономной работы.

В ноутбуках используются новейшие мобильные процессоры AMD Ryzen 5000-й серии и видеокарты NVIDIA или AMD Radeon. Новинки оборудованы дисплеем диагональю 15,6 дюйма формата Full HD.

Acer Aspire 5 оснащены до 24 Gb оперативной памяти, возможна установка твердотельного накопителя M.2 PCIe NVMe емкостью до 1 Tb и/или жесткого диска вместимостью до 2 Tb. За обработку графики отвечает ускоритель AMD Radeon RX 6401.

Acer Aspire 7 поддерживают до 32 Gb ОЗУ. За хранение данных отвечает быстрый твердотельный накопитель емкостью до 1 Tb. В состав графической подсистемы включена видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650.

Ноутбуки оборудованы двухдиапазонным адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax), портом USB Type-C и системой охлаждения с возможностью переключения между несколькими режимами. Сочетанием клавиш Fn+F пользователь может изменить скорость вращения вентиляторов, выбрав «Бесшумный», «Стандартный» или «Производительный» режим работы.