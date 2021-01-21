73% наиболее популярных паролей в мире можно взломать менее чем за секунду

Согласно данным, предоставленным менеджером паролей NordPass, 73% наиболее популярных паролей, используемых пользователями, могут быть взломаны менее чем за секунду.

Ниже представлены 10 наиболее популярных паролей 2020 года со временем, необходимым для их взлома, и количеством раз, которое они утекали в сеть.

Интересно, что в прошлом году, проанализировав самые популярные пароли 2019 года, исследователи NordPass выяснили, что 70% паролей можно взломать менее чем за секунду. Это на 3% меньше, чем в 2020 году.

«Урок заключается в том, что миллионы людей все еще используют базовые и слабые пароли и не понимают, что надежный пароль является одной из наиболее важных мер для тех, кто хочет быть в безопасности в сети», — говорит Чад Хэммонд, эксперт по безопасности в NordPass.

Как хакеры взламывают пароли?

Наиболее распространенной является атака методом «грубой силы» (brute force). Это автоматизированный, распространенный и эффективный метод взлома паролей пользователей.

При переборе грубой силой хакеры проверяют, является ли ваш пароль среди наиболее популярных. Они также проверят всю известную информацию, которую вы можете использовать для своих паролей, такую как имя, адрес, любимую группу, спортивную команду или имя питомца. Хакеры также могут использовать специальные программы, чтобы модифицировать эту информацию путем добавления дополнительных данных, например, чисел или специальных символов.

Они также могут перевести слова в лит-спик (в котором «password» становится «p422W0Rd») или просканируют радужные таблицы. Последние являются обширными наборами таблиц с хеш-значениями, сопоставленными с возможными текстовыми паролями.

Помимо этого, хакеры также проверят, были ли взломаны другие ваши учетные записи и использовали ли вы один и тот же пароль для другой учетной записи. «Вот почему так важно использовать уникальные пароли для всех ваших учетных записей. К сожалению, согласно нашему опросу, 63% пользователей повторно используют свои пароли», — говорит Чад Хэммонд, эксперт по безопасности в NordPass.

Что советуют эксперты по кибербезопасности?

«Мы советуем пользователям использовать надежные пароли, которые являются длинными и содержат буквы, числа и специальные символы. Также, пароли должны быть уникальными для каждой учетной записи. Более того, для еще большего усиления вашей безопасности желательно использовать многофакторную аутентификацию», — говорит Чад Хэммонд, эксперт по безопасности в NordPass.

Как NordPass определил время, необходимое для взлома пароля?

Взлом простого 7-значного пароля без специальных символов или прописных букв может занять всего 0,29 секунды. Добавьте хотя бы два символа, и время взлома пароля увеличится примерно до 5 лет. Однако, время, необходимое для взлома пароля, также зависит от компьютера, который использует хакер. Вы можете проверить, сколько времени потребуется для взлома пароля онлайн.