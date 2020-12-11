Япония потратит 19 млн. долларов на развитие сервисов знакомств с использованием ИИ для повышения рождаемости

Правительство Японии профинансирует развитие сервисов знакомств с использованием ИИ. С их помощью власти надеются повысить уровень рождаемости в стране, пишет BBC News.

В 2021 году Япония выделит около 19 млн. долларов органам местного самоуправления, которые развивают подобные сервисы, сообщает издание. Они предлагают стандартные анкеты, где люди пишут свой возраст и доход. Финансирование позволит использовать более сложные алгоритмы с учетом интересов, хобби и ценностей.

В 2019 году число новорожденных в Японии упало до рекордных значений — ниже 865 тыс. младенцев. Согласно текущим прогнозам, население страны может сократиться к концу столетия со 128 до 53 млн. человек.

Социокультурный и медицинский антрополог Сачико Хоригучи (Sachiko Horiguchi) отмечает, что у правительства есть лучшие способы повысить рождаемость в стране. Она предложила увеличить оплату молодым людям с низким заработком. Хоригучи сослалась на исследование, которое свидетельствует о связи между низким доходом и потерей интереса к романтическим отношениям.