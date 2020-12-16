Xiaomi выпустила 55-дюймовый телевизор Mi QLED TV 4K

Компания Xiaomi представила новый телевизор Mi QLED TV 4K 55. Устройство получило 55-дюймовый дисплей формата 4К (3840 × 2160 пикселей).

Телевизор получил металлические рамки. Экран занимает 96% площади фронтальной поверхности, а угол обзора достигает 178 градусов. Заявлено 100% охвата цветового пространства NTSC и 95% охвата пространства DCI-P3. Реализована поддержка Dolby Vision и HDR 10+.

Применяется четырехъядерный процессор MediaTek MT9611 с графическим ускорителем Mali G52 MP2. Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, емкость флеш-накопителя — 32 Gb.

Mi QLED TV оборудован 6 динамиками, в том числе 4 полнодиапазонными и 2 высокочастотными с общей выходной мощностью 30 Вт. Компания заявляет, что каждый из динамиков получил большие резонаторы для более громкого звука. Телевизор также имеет поддержку Dolby Audio.

Телевизор оснащен адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.0, тремя портами HDMI 2.1 с поддержкой eARC, оптическим аудиовыходом, двумя портами USB, портом Ethernet, разъемом для наушников и портами RCA для устаревших мультимедийных устройств. Комплект поставки включает пульт ДУ Mi Voice с голосовым управлением, а также с выделенными клавишами для Netflix и Amazon Prime Video. Устройство функционирует под управлением операционной системы Android 10 с фирменным пользовательским интерфейсом PatchWall.

Стоимость Xiaomi Mi QLED TV 4K 55 составляет 750 долларов.