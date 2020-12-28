Xiaomi представила новую версию фирменной прошивки MIUI 12.5
Компания Xiaomi, на мероприятии посвященном презентации нового флагманского смартфона Mi11, официально представила новую версию фирменной прошивки MIUI 12.5.
Одним из важных нововведений прошивки MIUI 12.5 по сравнению с предыдущими версиями стала поддержка многоядерных параллельных вычислений. До этого вся работа, связанная с системой, возлагалась на одно ядро процессора. В результате выросли производительность и энергоэффективность, а интерфейс стал плавнее.
Значимым изменением стало увеличение числа предустановленных программ, которые могут быть удалены с устройства. Теперь пользователи могут удалить со смартфона практически все приложения, за исключением 9 основных, в числе которых «Телефон», «Сообщения», «Браузер», «Настройки», «Часы», «Галерея» и несколько других.
Новые фирменный сервис MIUI+ дает возможность транслировать экран смартфона на ПК под управлением Windows 10. Это позволяет взаимодействовать с мобильным устройством даже без необходимости брать его в руки.
Кроме того, есть и менее значимые изменения: новые обои, новые звуки уведомлений, режим нечеткого определения местоположения и дополнительная информация о запрашиваемых программами данных в фирменном магазине приложений.
Публичная бета-версия Xiaomi MIUI 12.5 выйдет в середине января 2021 года.