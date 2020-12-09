09.12.2020

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Xiaomi представила модульную кухню

Xiaomi

Компания Xiaomi представила на краудфандинговой платформе Youpin многофункциональное устройство для кухни под названием Mensarjor Kitchen Modular Integrated Sink.

Компактная модульная система включает в себя посудомоечную машину, фильтр очистки воды, измельчитель отходов, а также специальную трехрежимную мойку для овощей. Устройство легко подключается к стандартным коммуникациям и поддерживает функцию дистанционного управления со смартфона.

Xiaomi

Производитель отмечает, что, используя Mensarjor Kitchen Modular Integrated Sink при ремонте или установке новой кухни, вы сэкономите место и деньги. Новинка имеет пять модулей, которые объединяют в себе семь функциональных блоков для мытья, дезинфекции и сушки посуды, а также для удаления отходов, измельчения овощей, фильтрации воды и хранения ножей. Новинка получила эргономичный дизайн — для ее подключения требуется лишь электрический кабель и стандартная сантехническая подводка.

Устройство также оснащено системой фильтрации MIJIA Water Purifier 400G, который обеспечивает качественную фильтрацию, а встроенный измельчитель мощностью 370 Вт с камерой емкостью 1,17 литра позволяет сбрасывать пищевые отходы вместе с водой в канализацию. Вся конструкция Mensarjor Kitchen Modular Integrated Sink выполнена из нержавеющей стали 304, устойчивой к коррозии. Модуль для мойки овощей и морепродуктов оснащен шестью встроенными вибрационными элементами, которые создают высокочастотные колебания и генерируют большое количество крошечных пузырьков. Такое решение позволяет не только тщательно, но и бережно мыть продукты.

Стоимость комплекта Mensarjor Kitchen Modular Integrated Sink в Китае по предварительному заказу составляет 612 долларов. Также продается отдельно раковина с функцией мойки овощей и очистителем воды за 356 долларов.

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