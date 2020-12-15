Xiaomi представила электронную книгу Mi Reader Pro с 7,8-дюймовым дисплеем

Компания Xiaomi представила новое устройство для чтения электронных книг Mi Reader Pro. Новинка получила E-Ink дисплей с регулируемой подсветкой,

Особенность Mi Reader Pro – довольно крупный экран диагональю 7,8 дюйма. Разрешение составляет 1872 х 1404 пикселя, плотность пикселей достигает значения 300 PPI. Двухрежимная подсветка предлагает 24 уровня яркости, а также возможность изменения температуры цвета.

В основе аппаратной платформы лежит процессор с четырьмя вычислительными ядрами и 2 Gb оперативной памяти. Встроенный флеш-модуль рассчитан на хранение 32 Gb информации.

В оснащение входят беспроводные интерфейсы Wi-Fi (2,4 и 5 GHz) и Bluetooth 5.0, порт USB Type-C. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3200 мА·ч. Обещанная автономность — до 70 дней. Устройство заключено в корпус толщиной всего 7 мм, а вес составляет 251 гр. В качестве программной платформы применяется операционная система Android 8.1 Oreo.

С сегодняшнего дня в Китае на устройство начали принимать предварительные заказы по цене 170 долларов. В дальнейшем стоимость Xiaomi Mi Reader Pro возрастет до 200 долларов. Поставки обещаны после 22 декабря.