Xiaomi AX6000: флагманский роутер с поддержкой Wi-Fi 6E стоимостью 90 долларов

Компания Xiaomi представила флагманский роутер AX6000 с поддержкой Wi-Fi 6E (802.11ax) c полосой 6 GHz и 7 дополнительными каналами шириной 160 MHz. Новинка заключена в корпус черного цвета, во фронтальной части имеется светодиодная индикация состояния.

Конструкция роутера предусматривает использование шести независимых усилителей сигнала и семи внешних антенн. Xiaomi AX6000 имеет 512 Mb оперативной памяти и поддерживает одновременное подключение до 248 устройств. Есть поддержка порта Ethernet (RJ-45) 2,5 Гбит/с, сетей Mesh и 4K QAM.

Приобрести роутер Xiaomi AX6000 можно по стоимости 90 долларов. Предварительный заказ уже открыт, продажи начнутся 9 января.