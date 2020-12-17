Вышла бета-версия Harmony OS 2.0 для смартфонов

Технологический гигант Huawei запустил бета-тестирование альтернативной операционной системы Harmony OS 2.0, которая нацелена на замену Android на смартфонах производителя.

Компания отмечает, что Harmony OS 2.0 – это полнофункциональная распределенная операционная система для эпохи интернета вещей. ОС может использоваться на абсолютно всех устройствах – от смартфонов и планшетов до автомобильных информационно-развлекательных систем и холодильников. Huawei не только выпустила Harmony OS 2.0 для смартфонов, но и предоставила для нее полный набор средств разработчика. Все приложения и документация доступны для загрузки на официальном сайте.

Вместе с тем, компания представила концепцию дизайна Harmony OS 2.0. Эта система обеспечивает инновационный супертерминальный опыт и предлагает распределенный фреймворк приложений. Универсальная платформа DevEco Studio 2.0 включает в себя значительные изменения и улучшения. В этой системе разработчики имеют доступ к мобильным симуляторам, а также к личному общению с техническими экспертами Huawei Harmony OS. ОС включает более 15 тыс. API и поддерживает разработку приложений для смартфонов, планшетов, носимых устройств, автомобильных систем, устройств с большими дисплеями и прочих систем.

В Huawei считают, что уже в следующем году Harmony OS получит широкое распространение – она будет использоваться более чем в 100 млн. устройств свыше 40 различных брендов.

Бета-версия доступна для смартфонов Huawei P40, P40 Pro, Mate 30, Mate 30 Pro и MatePad Pro. Регистрация участников продлится до конца января.