Vivo Y31s 5G: доступный смартфон с емкой батареей

Компания Vivo готовит к выпуску очередную новинку — смартфон Y31s 5G. Информация о технических характеристиках аппарата оказалась в распоряжении интернет-источников.

Устройство оборудовано дисплеем размером 6,58 дюйма по диагонали формата Full HD+. Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 690. Чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 560 с тактовой частотой до 2,0 GHz, графический ускоритель Adreno 619L и сотовый модем Snapdragon X51 5G. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, вместимость флеш-накопителя – 128 Gb.

Основная камера объединяет датчики с 13 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 8 Мп располагается в небольшом вырезе в верхней части экрана.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки. В оснащение входят порт USB Type-C и 3,5 мм гнездо для наушников. Сканер отпечатков пальцев находится в кнопке включения. Габариты составляют 164,15 × 75,35 × 8,40 мм, вес — 185,5 гр. Работать новинка будет под управлением операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой Origin OS.

Продажи смартфона Vivo Y31s 5G начнутся 31 декабря. Стоимость составит ориентировочно 270 долларов.