Компания Vivo представила смартфон среднего уровня iQOO U3. Аппарат оснащен 6,58-дюймовым экраном разрешением Full HD+ (2408 × 1080 пикселей) с поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10 и частотой обновления 90 Hz.

Основой аппарата стал восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 800U с тактовой частотой до 2,4 GHz. За графику отвечает ускоритель ARM Mali-G57 MC3. Предусмотрено 6 или 8 Gb оперативной памяти формата LPDDR4x и флеш-накопитель формата UFS 2.2 на 128 Gb, без возможности расширения с помощью карты microSD.

Основная камера получила 48 Мп главный сенсор (f/1.79) и 2 Мп датчик глубины. Фронтальная камера разрешением 8 Мп расположилась в небольшом каплевидном вырезе экрана. За питание смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C и стандартное 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 164,15 × 75,35 × 8,4 мм, вес — 185,5 гр. Сканер отпечатков пальцев размещен в боковой части корпуса. Устройство функционирует под управлением операционной системы iQOO UI 1.5 на основе Android 10.

Смартфон Vivo iQOO U3 поступит в продажу 18 декабря по стоимости 230 долларов за версию 6/128 Gb, а вариант 8/128 Gb будет предложен за 260 долларов. Предварительный заказ открывается сегодня.