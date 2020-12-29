Vivo представила камерофоны X60 и X60 Pro с процессором Exynos 1080 и 120 Hz экраном

Компания Vivo представила смартфоны X60 и X60 Pro, в оснащение которых вошла многомодульная камера с оптикой Zeiss. Кроме того, особенностями устройств стала продвинутая система стабилизации, выполненный по 5-нм техпроцессу процессор и экран с частотой обновления 120 Hz.

Смартфоны оборудованы 6,56-дюймовым дисплеем Full HD+ с поддержкой HDR10+. Частота обновления панели равна 120 Hz, а частота опроса сенсорного слоя — 240 Hz. Устройства построены на базе процессора Samsung Exynos 1080. Он содержит ядра ARM Cortex-A78 и ARM Cortex-A55, графический ускоритель Mali-G78 MP10 и модем 5G со скоростью передачи данных до 5,1 Гбит/с. Объем оперативной памяти LPDDR5 RAM составляет 8 или 12 Gb, вместимость флеш-накопителя UFS 3.1 — 128 или 256 Gb.

Модель Vivo X60 получила тройную основную камеру: 48 Мп (f/1.79, Sony IMX598), 13 Мп (f/2.2, угол обзора 120°) и 13 Мп (f/2.46, 50 мм). В Vivo X60 Pro основная камера представлена четырьмя датчиками: 48 Мп (f/1.48, Sony IMX598), 13 Мп (f/2.2, угол обзора 120°), 13 Мп (f/2.46, 50 мм) и 8 Мп (f/3.4, 5-кратный оптический зум). В новинках применяется особая система четырехосевой стабилизации основной камеры. Важным новшеством стало использование оптики немецкой фирмы Zeiss. В небольшом отверстии по центру в верхней части экрана установлена 32 Мп (f/2.45) селфи-камера.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4300 мАч у младшей версии и 4200 мАч у старшей. Есть поддержка быстрой 33-ваттной подзарядки. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, порт USB Type-C, два слота для SIM-карт, экранный сканер отпечатков пальцев. Используется операционная система OriginOS 1.0 на основе Android 11. Габариты: 159,6 х 75 х 7,4 мм (младшая модель) и 158,6 х 73,2 х 7,6 мм (старшая). Вес: 175,6 гр и 178 гр соответственно.

Смартфон Vivo X60 будет доступен в версиях 8/128 Gb памяти за 536 долларов, 8/256 Gb – 582 доллара и 12/256 Gb – 612 долларов. Vivo X60 Pro предлагается только в одной модификации — 12/256 Gb за 689 долларов. Прием предварительных заказов на новинки уже открыт, в продажу смартфоны поступят 8 января.