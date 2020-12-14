Виртуальная вечеринка с Cisco Webex: 7 советов для компаний, как встретить Новый год

Предпраздничные недели становятся испытанием для сплоченности многих компаний. Ввиду ограничений, связанных с пандемией COVID-19, многим пришлось отказаться от традиционных предновогодних «корпоративов». Да и просто встретиться с коллегами после работы в кафе, чтобы проводить уходящий год, стало трудно. И тем не менее в предпраздничные недели можно найти немало интересных занятий. Компания Cisco, производитель ведущего в мире решения для удаленного общения Webex, объединила предложения своих сотрудников, которые помогут скрасить дни перед Новым годом и Рождеством.

«В канун праздника общие дела и совместное времяпровождение особенно важны для работников. И это тем более справедливо во время пандемии, когда многим остро не хватает контактов с коллегами. Мы хотим, чтобы в каждом домашнем офисе была частичка Нового года и Рождества. Ведь с помощью видеоконференций можно сделать многое, и мы каждый день видим это в Cisco», — говорит Елена Щедрова, руководитель департамента персонала Cisco в России.

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