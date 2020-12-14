Виртуальная вечеринка с Cisco Webex: 7 советов для компаний, как встретить Новый год
Предпраздничные недели становятся испытанием для сплоченности многих компаний. Ввиду ограничений, связанных с пандемией COVID-19, многим пришлось отказаться от традиционных предновогодних «корпоративов». Да и просто встретиться с коллегами после работы в кафе, чтобы проводить уходящий год, стало трудно. И тем не менее в предпраздничные недели можно найти немало интересных занятий. Компания Cisco, производитель ведущего в мире решения для удаленного общения Webex, объединила предложения своих сотрудников, которые помогут скрасить дни перед Новым годом и Рождеством.
«В канун праздника общие дела и совместное времяпровождение особенно важны для работников. И это тем более справедливо во время пандемии, когда многим остро не хватает контактов с коллегами. Мы хотим, чтобы в каждом домашнем офисе была частичка Нового года и Рождества. Ведь с помощью видеоконференций можно сделать многое, и мы каждый день видим это в Cisco», — говорит Елена Щедрова, руководитель департамента персонала Cisco в России.
Как провести виртуальную вечеринку: 7 советов для компаний
- Как собраться и сделать что-то хорошее? Если коллеги, объединившись с помощью видео, станут делать поделки и что-то испекут, можно построить целую пряничную деревню. А потом ее можно подарить одному из социальных учреждений.
- Удаленный обмен шуточными подарками может доставить немало веселых минут — разве не приятно распаковать подарок и увидеть жуткую керамическую розочку, которая уже полгода стоит на столе у коллеги?
- Если вы не представляете себе праздник без глинтвейна — организуйте его. Разошлите коллегам миндаль и специи, согрейте вино и потягивайте его, сидя перед экраном. Развесьте украшения, откройте окно, чтобы впустить в комнату морозный воздух — и вот вы уже на виртуальном рождественском базаре.
- Видеоконференция пройдет веселее, если коллеги объединятся в онлайн оркестр, который исполнит несколько новогодних мелодий — атмосфера праздника будет обеспечена!
- Какой может быть Новый год без оленей? Организуйте по видеосвязи конкурс на самый нелепый свитер с оленями, он доставит немало удовольствия, особенно во время голосования.
- Виртуальный рождественский календарь, или адвент-календарь, который помогает считать оставшиеся до праздника дни, поможет создать праздничную атмосферу. За каждой дверцей календаря коллеги найдут подарочные сертификаты, видеосообщения или рецепты рождественского печенья.
- И не надо отменять общий декабрьский корпоратив — ведь и ему никто не мешает быть виртуальным. Выберите службу доставки, организуйте видеоконференцию, зажгите свечку — готово. А начальник будет со своего экрана показывать самые интересные моменты уходящего года.