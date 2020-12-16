Valve запустила персонализированный новостной центр в Steam

В марте этого года Valve тестировала специальный новостной раздел в Steam. Теперь компания официально запустила новостной центр Steam News Hub — настраиваемую новостную ленту с обновлениями, объявлениями и событиями из игр в библиотеке и списке желаемых.

Перейти в Steam News Hub можно из меню Store (Магазин), нажав на кнопку News (Новости). Если ранее новостной раздел был одинаковым для всех пользователей, то теперь там отображается персонализированная информация. Будут демонстрироваться записи разработчиков игр, в которые играют пользователи, новости о проектах, добавленных в список желаний, информацию о различных играх, а также будут предлагаться различные рекомендации.

Steam News Hub также содержит информацию о каждом обновлении игр пользователя, включая отчеты со всеми изменениями, анонсы различных активностей, таких как турниры, и многое другое. При этом можно гибко настраивать новостной центр с помощью различных настроек в меню слева — есть возможность исключить объявления или сообщения об определенных категориях игр.