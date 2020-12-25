В Японии запустили беспилотную электричку

В Японии вышел на маршрут первый беспилотный пассажирский электропоезд, об этом сообщает агентство Kyodo. Беспилотная электричка будет совершать постоянные рейсы в городе Фукуока на острове Кюсю.

Первый самоуправляемый пассажирский электропоезд осуществляет перевозку пассажиров на участке трассы, протяженностью 13 км. Предполагается, что в течение дня беспилотный поезд будет совершать 12 рейсов. Электричка сама способна останавливаться перед светофорами на железнодорожных переездах. На начальном этапе за работой компьютерных систем следит человек, однако позже беспилотная электричка будет работать полностью самостоятельно.

По данным источника, запуск беспилотных поездов связан с нехваткой в Японии специалистов по управлению электропоездами. Предполагается, что практика использования беспилотных поездов будет впоследствии распространена на территорию всей Японии.