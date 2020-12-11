В Windows 10 для ARM добавлена поддержка 64-битных приложений

Пользователям версии Windows 10 для ARM до сих пор были доступны преимущественно лишь устаревшие x86-приложения. В то же время большинство современных устройств построены на базе архитектуры x64.

Разработчики компании Microsoft объявили о запуске первой предварительной версии эмуляции приложений x64 для программной платформы Windows 10, которая используется на устройствах с чипами на архитектуре ARM 64. Соответствующая возможность появилась в сборке Windows 10 под номером 21277, которая уже доступна пользователям, участвующим в программе Windows Insider. Для лучшей работы эмуляции приложений x64 на устройствах с ARM-чипами Microsoft рекомендует установить специальную версию графического драйвера Qualcomm Adreno, которую уже можно скачать для Samsung Galaxy Book S, Lenovo Flex 5G и Surface Pro X.

В сообщении отмечается, что разработка новой функции все еще продолжается, поэтому некоторые приложений x64 на ARM-устройствах могут не запускаться. В дальнейшем разработчики намерены улучшить данный инструмент как в плане совместимости, так и в плане производительности.

Для загрузки новой сборки достаточно пройти регистрацию на сайте Microsoft, приняв участие в программе предварительного тестирования.