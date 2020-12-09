В WhatsApp появилась «корзина» для покупок
Все больше покупок совершается в чатах, и разработчики решили сделать этот процесс еще проще – в WhatsApp появились «корзины» для покупок.
С помощью «корзины» пользователи могут просмотреть каталог, выбрать несколько товаров и отправить заказ компании в одном сообщении. Компаниям станет проще отслеживать заказы, управлять запросами и оформлять продажи. Подробнее об использовании корзины можно прочитать пройдя по ссылке.
Новая функция уже начала постепенно распространяться для пользователей WhatsApp по всему миру.