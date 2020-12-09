09.12.2020

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В WhatsApp появилась «корзина» для покупок

WhatsApp

Все больше покупок совершается в чатах, и разработчики решили сделать этот процесс еще проще – в WhatsApp появились «корзины» для покупок.

С помощью «корзины» пользователи могут просмотреть каталог, выбрать несколько товаров и отправить заказ компании в одном сообщении. Компаниям станет проще отслеживать заказы, управлять запросами и оформлять продажи. Подробнее об использовании корзины можно прочитать пройдя по ссылке.

Новая функция уже начала постепенно распространяться для пользователей WhatsApp по всему миру.

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