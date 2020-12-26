В Telegram добавили голосовые чаты, редактирование фотографий после их отправки и многое другое

Мессенджер Telegram получил последнее большое обновление в 2020 году. Версия 7.3 приносит голосовые чаты в группах для всех пользователей, улучшенные возможности редактирования, новые анимированные эмодзи и многое другое.

Голосовые чаты описывается разработчиками как аудиоконференции нового типа, к которым участники группы могут подключаться в любой момент. Голосовой чат можно запустить параллельно с обычной перепиской. Он всегда открыт и любой желающий может к нему присоединиться в любой удобный момент.

В группе сразу видно, кто из участников сейчас говорит в чате. Пользователям Android доступен режим отображения поверх других приложений. В этом режиме можно управлять микрофоном и видеть, кто говорит в чате, даже если приложение Telegram свернуто. Пользователи Telegram на ПК могут выбрать сочетание клавиш, которым можно быстро включить/выключить микрофон. В будущем разработчики Telegram обещают добавить новые возможности, такие как трансляция экрана или видео.

Медиафайлы, которыми пользователи обмениваются в Telegram, могут занимать довольно много места в памяти смартфона. Android-пользователи теперь могут использовать для сохранения данных карту памяти microSD. Кэш приложения можно очистить в любой момент в самой программе, достаточно зайти в Настройки Telegram > Данные и память > Использование памяти.

Для пользователей iOS стало возможно зачитывание сообщений с помощью голосового помощника Siri. Для этого необходимо включить функцию «Зачитывать сообщения» в разделе «Оповещения».

Пользователи Android теперь могут отредактировать отправленную ими фотографию без повторной загрузки – например, добавив на фотографию рисунок, текст или стикеры в медиаредакторе. Пользователи iOS могут быстро отредактировать и отправить обратно полученную фотографию, без необходимости сохранять ее и загружать заново.

Каждая из этих функций ранее была доступна только на одной из платформ, теперь же у пользователей iOS и Android одинаковые возможности в области редактирования. Кроме того, при редактировании сообщений и подписей к фотографиям теперь видно, сколько символов Вам осталось до лимита.

Ну конечно были добавлены почти пара десятков новых анимированных эмодзи, а также несколько анимированных эмодзи со звуком.