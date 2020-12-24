В Steam проходит новогодняя распродажа и голосование за номинантов на премию The Steam Awards 2020

В Steam проходит новогодняя распродажа, которая завершится 5 января 2021 года 22:00 по бакинскому времени.

Также на платформе запустили голосование за номинантов на премию The Steam Awards 2020, которое закончится 3 января в 21:00 по бакинскому времени.

Проголосовать за номинантов могут все желающие пользователи Steam. Лауреатов во всех 10 номинациях премии The Steam Awards 2020 объявят 3 января 2021 года в 22:00 по бакинскому времени.

Темой зимней распродажи в Steam в 2020 году стали птицы. Поэтому каждые два дня в период акции все пользователи смогут бесплатно забирать случайные анимированные стикеры для чата Steam с изображением птиц.