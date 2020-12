В сети появилась полная карта Найт-Сити из Cyberpunk 2077

Ресурс Piggyback опубликовал официальную интерактивную карту Найт-Сити из игры Cyberpunk 2077. Карта создана c использованием эксклюзивного «спутникового» снимка города высокого разрешения. На нее нанесены районы города и прилегающих областей, оружейные магазины и продуктовые лавки, мастерские, места активности местной полиции и другие события в мире Cyberpunk 2077. В общей сложности несколько сотен меток. Воспользоваться картой можно на сайте Piggyback.

Say hi to the Official #Cyberpunk2077 Interactive Map, the indispensable extension to the Guide – featuring an exclusive, 4.2 gigapixel satellite-view map of Night City, location markers & unique progress tracker. Available in 🇺🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇪🇸🇵🇱. Soon: 🇨🇳🇯🇵🇷🇺https://t.co/NvVL5UAq6x pic.twitter.com/qhKVPyd5rl

