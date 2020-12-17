17.12.2020

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В сети появилась полная карта Найт-Сити из Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077

Ресурс Piggyback опубликовал официальную интерактивную карту Найт-Сити из игры Cyberpunk 2077. Карта создана c использованием эксклюзивного «спутникового» снимка города высокого разрешения. На нее нанесены районы города и прилегающих областей, оружейные магазины и продуктовые лавки, мастерские, места активности местной полиции и другие события в мире Cyberpunk 2077. В общей сложности несколько сотен меток. Воспользоваться картой можно на сайте Piggyback.

Все указанные локации содержат, в том числе, необходимую справочную информацию — задание, выполняемое в обозначенном месте, или условие, при котором данная локация становится доступна игроку, а также краткое описание объекта. Есть и метки побочных активностей, завязанных на репутацию главного героя. Премиум-пользователям ресурса доступны скриншоты, отслеживание прогресса и дополнительные подсказки. На данное время у карты есть локализация на шести языках.

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