В релизном трейлере Cyberpunk 2077 содержится секретное послание от разработчиков

Студия CD Projekt RED опубликовала вчера новый трейлер Cyberpunk 2077. Видео приурочено к завтрашней премьере ролевого боевика. Ролик длится чуть больше двух минут и посвящен протагонисту Cyberpunk 2077 — наемнику или наемнице по имени Ви, что пытается заполучить ключ к бессмертию.

Пользователь форума Reddit под псевдонимом loopdaDdaB обратил внимание, что опубликованный трейлер на самом деле содержит секретное послание от разработчиков из CD Projekt RED.

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В послании авторы пообещали выпустить первое бесплатное дополнение в начале 2021 года. Игроков ждет «целый ряд бесплатных DLC-наборов», которые будут содержать «кучу классных штук». Завершается послание просьбой от разработчиков. В CD Projekt RED хотят, чтобы после прохождения Cyberpunk 2077 или знакомства с ней игроки поделились своим опытом на форумах и в социальных сетях.

«Мы хотим знать, понравился ли вам Найт-Сити и какие решения вы приняли. Мы создали этот огромный мир для вас. Расскажите нам свою историю», — говорится в послании.

Релиз игры состоится завтра, 10 декабря, на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS4, Xbox One, а также в сервисах GeForce Now и Google Stadia. Полноценные версии для консолей нового поколения станут доступны в 2021 году.