В Microsoft Store проходит новогодняя распродажа игр для Xbox

В Microsoft Store проходит новогодняя распродажа видеоигр для консоли Xbox. Игрокам предлагается 845 игр со скидками до 50% в рамках распродажи Countdown.

На скидку попали множество новинок 2020 года, такие как Assassin’s Creed Valhalla, Wasteland 3, Yakuza: Like a Dragon, Ghostrunner, Watch Dogs: Legion и другие проекты. Часть из них оптимизированы под Xbox Series X и Series S, что в магазине отмечено соответствующим значком.

Новогодняя распродажа продлится до 4 января. С полным списком игр можно ознакомиться на странице распродажи.

Распродажи также уже стартовали в Epic Games Store и Ubisoft Store.