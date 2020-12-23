В Microsoft Flight Simulator добавили поддержку VR-гарнитур

Microsoft Flight Simulator одна из самых популярных игр этого года. Студия Asobo выпустила патч, добавляющий в игру полноценную поддержку VR — при помощи шлемов Windows Mixed Reality, Oculus, Valve, HTC и других устройств на базе OpenXR. Апдейт абсолютно бесплатен для пользователей.

Подробно об особенностях режима VR разработчики рассказывали ранее в опубликованном видео.

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Что касается технических характеристик ПК, то на момент бета-тестирования поддержки VR-гарнитур, в списке минимально совместимого оборудования числились процессоры Intel Core i5-8400 или Ryzen 5 1500X и видеокарта NVIDIA GTX 1080.

Помимо различных улучшений и исправлений ошибок, в обновление также вошли:

Две тренировочные миссии для Airbus A320neo (взлет и посадка);

Испытание «Выполнение посадки» для Airbus A320neo;

Ливреи «Sam and Rufus» для Aviat Pitts Special S2S и 30 бесплатных для остальных самолетов (включая особые для альфа- и бета-тестеров).

Обновление также добавит зимнюю атмосферу в игру — появится снег, лед и различные зимние погодные условия.