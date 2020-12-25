В группу по борьбе с программами-вымогателями вошли Microsoft, McAfee и Rapid7

Крупные разработчики решений в сфере информационной безопасности объединились с Институтом безопасности и технологий (IST), чтобы сформировать целевую группу по борьбе с программами-вымогателями (RTF, Ransomware Task Force). В группу вошло 17 учредителей, включая компании Microsoft, McAfee и Rapid7, а также другие альянсы по обеспечению безопасности киберпространства, такие как Cyber Threat Alliance и Global Cyber Alliance.

Филип Райнер (Philip Reiner), генеральный директор IST, который возглавит работу группы, ожидает, что организация будет в дальнейшем расширяться.

«Мы намерены работать быстро, мы стремимся объединить наши ресурсы и указать людям, где они могут получить информацию о программах-вымогателях, а также у нас есть некоторые идеи, которые мы можем представить в виде новых законов и финансирования, необходимого для борьбы с программами-вымогателями», — сказал Райнер.

Программы-вымогатели оказали сильное влияние на экономику в этом году. Ущерб от них достиг 11,5 млрд. долларов в 2019 году и, как ожидается, в 2020 году он будет еще выше, так как сильно распространялись Maze, Sodinokibi, Ryuk, Dharma и многие другие штаммы.

Первые две некоммерческие организации, отслеживающие всевозможные угрозы, характерные для определенных секторов экономики (ISAC), к которым обратилась целевая группа, это Межгосударственный центр обмена и анализа информации (MS-ISAC) и Центр обмена и анализа медицинской информации (H-ISAC), говорит Райнер. Планируется, что целевая группа привлечет к совместной работе еще больше таких организаций.

Сачин Бансал (Sachin Bansal), генеральный советник SecurityScorecard, сообщил, что его компания уже наладила связи с группой анализа розничной торговли и гостиничного бизнеса (RH-ISAC) и ISAC по национальной обороне. По словам Сэма Карри, начальника службы безопасности Cybereason, члена-основателя новой группы, в то время как количество вновь обнаруженных штаммов компьютерных вирусов продолжает снижаться, количество многоэтапных атак с использованием программ-вымогателей значительно возрастает.