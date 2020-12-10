В Google Stadia появилась возможность стриминга игр на YouTube

Компания Google начала развертывание новой функции в своем облачном игровом сервисе Stadia, которая позволит осуществлять стриминг игр на YouTube.

Для начала трансляции необходимо нажать кнопку «Прямая трансляция на YouTube» в меню онлайн-трансляций. После этого нужно ввести название для собственной трансляции, выбрать нужные параметры конфиденциальности, а также указать, подходит ли она для детей.

Также есть настройки звука: поддерживается трансляция звуков из игры, голосового чата, а также голоса самого стримера. При необходимости лишние опции можно отключить. Во время трансляции в верхнем левом углу монитора отображается количество зрителей. Будет ли сервис поддерживать трансляции в формате 4K, пока неизвестно.

В настоящее время возможность трансляции игр из Stadia на YouTube поддерживается только в веб-приложении сервиса.