В Google Maps добавили ленту новостей сообщества

Компания Google сообщила о запуске новой функции для картографического сервиса Google Maps.

На обновленной вкладке «Explore» (Что рядом) появилась лента новостей сообщества. Лента отображает новые отзывы, фотографии и записи, которые добавлены в Google Maps пользователями и владельцами заведений.

Новая функция призвана помочь пользователям узнавать новости района или города, а также исследовать город и находить новые места. Например, можно узнать о появлении нового блюда в любимом ресторане, временной акции, открытии веранды на свежем воздухе и так далее.

Разработчики отмечают, что новости от сообщества находятся на самом видном месте в ленте.

Функция распространяется постепенно для пользователей Android и iOS во всем мире.