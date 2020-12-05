05.12.2020

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В Google Maps добавили ленту новостей сообщества

Google Maps

Компания Google сообщила о запуске новой функции для картографического сервиса Google Maps.

На обновленной вкладке «Explore» (Что рядом) появилась лента новостей сообщества. Лента отображает новые отзывы, фотографии и записи, которые добавлены в Google Maps пользователями и владельцами заведений.

Новая функция призвана помочь пользователям узнавать новости района или города, а также исследовать город и находить новые места. Например, можно узнать о появлении нового блюда в любимом ресторане, временной акции, открытии веранды на свежем воздухе и так далее.

Разработчики отмечают, что новости от сообщества находятся на самом видном месте в ленте.

Функция распространяется постепенно для пользователей Android и iOS во всем мире.

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