24.12.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСобытияВ Европе открылся первый большой магазин Xiaomi с сервисным центром

В Европе открылся первый большой магазин Xiaomi с сервисным центром

Xiaomi

Китайская компания Xiaomi открыла свой самый большой магазин Mi Store в Европе. Магазин находится в Варшаве, столице Польши. Открытие магазина было проведено с соблюдением протоколов COVID-19, таких как использование масок и соблюдение физического дистанцирования.

Глава международного бизнеса Xiaomi Шоу Зи Чу (Shou Zi Chew) сообщил, что это первый магазин бренда, оборудованный сервисным центром. Посетители магазина могут не только приобрести разные продукты экосистемы Mi, но также отремонтировать свои устройства.

В магазине Mi Store также есть зона «Умный дом», которая позволяет посетителям опробовать различные устройства бренда. В новом варшавском магазине Mi Store будет доступен широкий спектр продуктов Mi.

ТЕГИ:
В Epic Games Store началась раздача Inside
Новости по теме
Смартфоны
Xiaomi Mi 10i-nin rəsmi görüntül
Смартфоны
Xiaomi, flaqman Mi11 smartfonunu
Операционные системы
Xiaomi, dekabr ayının sonuna qəd