В Европе открылся первый большой магазин Xiaomi с сервисным центром

Китайская компания Xiaomi открыла свой самый большой магазин Mi Store в Европе. Магазин находится в Варшаве, столице Польши. Открытие магазина было проведено с соблюдением протоколов COVID-19, таких как использование масок и соблюдение физического дистанцирования.

Глава международного бизнеса Xiaomi Шоу Зи Чу (Shou Zi Chew) сообщил, что это первый магазин бренда, оборудованный сервисным центром. Посетители магазина могут не только приобрести разные продукты экосистемы Mi, но также отремонтировать свои устройства.

В магазине Mi Store также есть зона «Умный дом», которая позволяет посетителям опробовать различные устройства бренда. В новом варшавском магазине Mi Store будет доступен широкий спектр продуктов Mi.