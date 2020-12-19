В Epic Games Store в течение суток отдают The Long Dark
Третьей бесплатной игрой в Epic Games Store стала The Long Dark. Забрать игру можно в течение суток, до 20:00 по бакинскому времени 20 декабря.
The Long Dark — это приключение от канадской студии Hinterland Studio, с упором на выживание в суровых зимних условиях с охотой, крафтом, поиском тепла и т.д. Игроку после крушения самолета придется сражаться за жизнь на тихоокеанском побережье Канады.
Завтра Epic Games Store отдаст бесплатно еще одну игру, какую — неизвестно.