19.12.2020

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В Epic Games Store в течение суток отдают The Long Dark

Epic Games Store

Третьей бесплатной игрой в Epic Games Store стала The Long Dark. Забрать игру можно в течение суток, до 20:00 по бакинскому времени 20 декабря.

The Long Dark — это приключение от канадской студии Hinterland Studio, с упором на выживание в суровых зимних условиях с охотой, крафтом, поиском тепла и т.д. Игроку после крушения самолета придется сражаться за жизнь на тихоокеанском побережье Канады.

Завтра Epic Games Store отдаст бесплатно еще одну игру, какую — неизвестно.

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