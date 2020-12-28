В Epic Games Store в течение суток отдают Stranded Deep
Двенадцатой бесплатной игрой в Epic Games Store в рамках праздничной двухнедельной акции стала Stranded Deep.
Stranded Deep — игроку в роли пережившего крушение самолета пассажира предстоит выживать где-то на острове в Тихом океане. Мир вокруг случайным образом меняется с каждой попыткой. В игре есть кооператив в режиме разделенного экрана, а также редактор карт.
Пользователи магазина могут забрать Stranded Deep до 20:00 по бакинскому времени 29 декабря.
Следующей бесплатной в Epic Games Store, согласно утечке, станет Solitairica.