В Epic Games Store в течение суток отдают Stranded Deep

Двенадцатой бесплатной игрой в Epic Games Store в рамках праздничной двухнедельной акции стала Stranded Deep.

Stranded Deep — игроку в роли пережившего крушение самолета пассажира предстоит выживать где-то на острове в Тихом океане. Мир вокруг случайным образом меняется с каждой попыткой. В игре есть кооператив в режиме разделенного экрана, а также редактор карт.

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Пользователи магазина могут забрать Stranded Deep до 20:00 по бакинскому времени 29 декабря.

Следующей бесплатной в Epic Games Store, согласно утечке, станет Solitairica.