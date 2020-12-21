В Epic Games Store в течение суток бесплатно отдают Alien: Isolation
Пятой бесплатной игрой в Epic Games Store стала Alien: Isolation. Забрать игру можно до 20:00 по бакинскому времени 22 декабря.
Alien: Isolation — хоррор с элементами стелса от студии Creative Assembly. Действие игры разворачивается через 15 лет после событий оригинального «Чужого». Главная героиня — дочь Эллен Рипли по имени Аманда, отправляющаяся на космическую станцию «Севастополь» в попытках выяснить, что случилось с ее матерью.
Завтра Epic Games Store объявит новый бесплатный проект.