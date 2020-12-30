В Epic Games Store отдают бесплатно Torchlight II

Четырнадцатой бесплатной игрой в Epic Games Store в рамках праздничной акции стала Torchlight II.

Torchlight II — экшен-RPG, вышла в 2012 году. Согласно сюжету Алхимик, один из героев первой части серии, становится одержимым и начинает охотиться на Элементальных Хранителей. Новые персонажи — инженер, скиталец, маг эмбера и берсерк — должны его остановить.

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Забрать игру можно до 20:00 по бакинскому времени 31 декабря.

После Torchlight II, судя по утечке, бесплатной в Epic Games Store станет Jurassic World Evolution. Она будет последней игрой, которая попадет на раздачу в рамках новогодней акции. Ее будут раздавать с 31 декабря по 7 января.