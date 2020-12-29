В Epic Games Store началась раздача Solitairica
В Epic Games Store стартовал тринадцатый день праздничной раздачи. Бесплатно отдают игру Solitairica.
Solitairica – это гибрид сразу нескольких жанров – RPG с элементами rogue-like и пасьянса «Солитер». Действие игры разворачивается в фэнтезийном мире Мириодд. Игроку предстоит бороться с монстрами, раскладывая карты и применяя особые способности, предметы и заклинания. С каждой попыткой главному герою будут мешать разные противники.
Забрать игру можно до 20:00 по бакинскому времени 30 декабря.
Следующей бесплатной игрой, судя по утечке, станет Torchlight II.