29.12.2020

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В Epic Games Store началась раздача Solitairica

Epic Games Store

В Epic Games Store стартовал тринадцатый день праздничной раздачи. Бесплатно отдают игру Solitairica.

Solitairica – это гибрид сразу нескольких жанров – RPG с элементами rogue-like и пасьянса «Солитер». Действие игры разворачивается в фэнтезийном мире Мириодд. Игроку предстоит бороться с монстрами, раскладывая карты и применяя особые способности, предметы и заклинания. С каждой попыткой главному герою будут мешать разные противники.

Забрать игру можно до 20:00 по бакинскому времени 30 декабря.

Следующей бесплатной игрой, судя по утечке, станет Torchlight II.

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