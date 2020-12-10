В Epic Games Store началась раздача полных изданий Pillars of Eternity и Tyranny

В Epic Games Store началась очередная раздача бесплатных игр. На этот раз в течение недели можно забрать два проекта Obsidian: Pillars of Eternity и Tyranny. Обе игры будут доступны в максимальных изданиях со всеми дополнениями, в том числе сюжетными.

Pillars of Eternity — действие игры разворачивается в фэнтезийном мире Эора, а главный герой — странник, который обнаруживает у себя способность общаться с чужими душами.

Tyranny – события разворачиваются в вымышленной вселенной, оформленной в духе темного фэнтези. Миром правит зловещий владыка Кайрос, а главный герой является одним из его слуг — судьей, следователем и палачом в одном лице.

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Обе игры в максимальном издании можно забрать до 17 декабря.

Какую игру раздадут следующей – неизвестно. Также с 17 декабря в Epic Games Store начнется новогодняя распродажа, параллельно с которой компания будет ежедневно раздавать игры — всего будет 15.