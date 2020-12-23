23.12.2020

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В Chrome для Android появилась поддержка голосового ввода Google Assistant

Google Chrome

Компания Google постепенно заменяет в фирменных сервисах свою более старую технологию распознавания голоса на голосовой помощник Google Assistant. На этот раз поддержку функции голосового ввода получил фирменный браузер Chrome для мобильной платформы Android.

Опция, позволяющая отказаться от использования старой технологии распознавания голоса в пользу Google Ассистента, появилась в браузере еще в январе, но прежде при ее активации ничего не менялось.

Для запуска функции необходимо перейти на страницу chrome://flags/#omnibox-assistant-voice-search, активировать настройку Omnibox Assistant Voice Search, а затем перезапустить браузер Chrome. После этого пользователи могут с помощью голоса вводить поисковые запросы, и обозреватель будет их корректно обрабатывать. Функционально голосовой поиск в браузере остается идентичным при использовании любого из доступных вариантов. Функция доступна в стабильной сборке Chrome 87 для устройств на базе операционной системы Android.

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