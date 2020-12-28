В 2020 году Minecraft стала самой просматриваемой игрой в YouTube

Команда видеосервиса YouTube подвела итоги уходящего 2020 года. На официальной страничке YouTube Creators в социальной сети Twitter опубликована статистика популярности игр, исходя из количества просмотров роликов на их тему.

Minecraft стала самой просматриваемой игрой в 2020 году — ролики набрали 201 млрд. просмотров.

На втором месте находится Roblox, которая отстает от Minecraft более чем в два раза — 76 млрд. просмотров. На третьем — мобильная королевская битва Garena Free Fire (72 млрд. просмотров).

На четвертом и пятом местах — Grand Theft Auto V (70 млрд. просмотров) и Fortnite (68 млрд. просмотров) соответственно.

Всего пользователи провели за просмотром игрового контента YouTube более 100 млрд. часов