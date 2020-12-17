В США запущен спутник, который снимает даже сквозь стены

Американская компания Capella Space показала сверхчеткие изображения, снятые спутником Sequoia сквозь облака и даже стены некоторых зданий. На новой платформе организации такие фото смогут купить как государственные, так и частные клиенты.

Клиенты могут запросить снимки практически из любой части света. Спутник использует радар с синтезированной апертурой (РСА), который позволяет ему «видеть» ночью, через облака и даже стены. Прибор отправляет 9,65-гигагерцовый радиосигнал к цели, а затем собирает отраженный.

В снимках один пиксель равняется квадрату размером 50 на 50 см. Подобная четкость спутниковых изображений появилась впервые на коммерческом рынке. При этом, как отмечает издание, у компании есть и более мощный продукт, но продавать полученные с его помощью снимки пока разрешено только клиентам из правительства США.

На полученных изображениях можно рассмотреть даже то, что происходит в конкретных кабинетах. Разрешение у снимков получатся высоким. Тем не менее, из-за законов компания может снимать не любое место.