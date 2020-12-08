Uber продала свое подразделение самоуправляемых автомобилей

Компания Uber сообщила о продаже своего подразделения, отвечающего за разработку технологий для самоуправляемых транспортных средств Advanced Technologies Group (ATG) компании Aurora Technologies. Исполнительным директором Aurora является Крис Урмсон (Chris Urmson), ранее руководивший проектом по разработке беспилотных автомобилей Google.

О сумме сделки ничего не сообщается, но говорится, что после получения контроля над Advanced Technologies Group капитализация Aurora достигнет приблизительно 10 млрд. долларов.

В рамках сделки главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi) войдет в совет директоров Aurora. Uber также инвестирует 400 млн. долларов в стартап в обмен на 26% акций.

Приобретение Advanced Technologies Group позволит Aurora ускорить создание роботизированных грузовых машин. Крис Урмсон подтвердил, что первым продуктом стартапа будет скорее всего, беспилотный грузовик.