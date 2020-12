Tinder для программистов: свайпать нужно не фотографии людей, а их код

Американский программист Бен Авад создал сервис знакомств для программистов VSinder. Принцип работы очень похож на Tinder. Но свайпать предлагается не фотографии потенциальных партнеров, а фрагменты кода. О работе сервиса он рассказал на своем YouTube-канале.

Say hello to VSCode Tinder aka VSinder:

stop swiping on bodies and start swiping on code 🙂 pic.twitter.com/Ne5hrBOlOb

— Ben Awad (@benawad) December 9, 2020