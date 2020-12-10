Tinder для программистов: свайпать нужно не фотографии людей, а их код

Американский программист Бен Авад создал сервис знакомств для программистов VSinder. Принцип работы очень похож на Tinder. Но свайпать предлагается не фотографии потенциальных партнеров, а фрагменты кода. О работе сервиса он рассказал на своем YouTube-канале.

Say hello to VSCode Tinder aka VSinder: stop swiping on bodies and start swiping on code 🙂 pic.twitter.com/Ne5hrBOlOb — Ben Awad (@benawad) December 9, 2020

«Большинство приложений для знакомств концентрируются на внешности. Но, проведя небольшое исследование, я пришел в выводу, что программисты ищут умных партнеров», — поясняет Бен идею создания своего приложения.

Зарегистрироваться в VSinder можно через Apple ID или GitHub, откуда сервис подгружает имя, фотографию и описание профиля. Помимо этого, нужно указать возраст и предпочтительный язык программирования. Вместо фотографий Авад предлагает оставить фрагмент из 600 символов кода — его можно выделить в Visual Studio Code и скопировать. Для карточки кода также доступна настройка темы. Всего можно загрузить до шести карточек.

Пользователь также должен выбрать, что он ищет — дружбу или любовь. В первом варианте дополнительного ничего отмечать не нужно, а во втором предлагается указать свой пол, пол предполагаемого партнера и местоположение — тогда сервис будет предлагать профили людей, находящихся поблизости. В приложении все-таки видно маленькую иконку с фотографией пользователя. Бен отмечает, что она подтягивается с GitHub автоматически.

Сервис доступен в редакторе кода Visual Studio Code, на iOS и Android.