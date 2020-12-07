Создан первый короткометражный фильм с использованием smart-очков

Компания Snap объединилась с художницей из Лос-Анджелеса Лорен Хэлси для создания первой в мире серии короткометражных фильмов, полностью снятых при помощи smart-очков Snap Spectacles 3. Видео под названием Summaeverythang рассказывает о повседневной жизни Лорен и ее команды.

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Snap также выпустила дополнительное видео, которое рассказывает о создании фильма. В нем Лорен обсуждает использование дополненной реальности для усиления эффекта от своих работ.