Создайте свой онлайн магазин и расширяйте бизнес с помощью онлайн-продаж!

Усовершенствованная услуга «Мой Бизнес Веб» от «Azercell Бизнес» открывает большие возможности для корпоративных клиентов во время пандемии COVID-19

Во время пандемии, когда большинство экономических отношений, включая торговлю, переходят в онлайн режим, «Azercell Бизнес» открывает большие возможности для предпринимателей и бизнесменов посредством новых решений и услуг. Усовершенствованная услуга «Мой Бизнес Веб» позволяет быстрое создание и использование веб-сайта в качестве интернет-магазина, предоставляя возможность легко совершать онлайн продажи. Данное решение представляет собой важную альтернативную и вспомогательную стратегию продаж с учетом ограничений на свободное передвижение и прочих подобных мер, применяемых во время пандемии COVID-19. Присоединяясь к сервису «Мой Бизнес Веб», ваш магазин или ресторан адаптируется к новым нормам ведения бизнеса и будет работать с помощью цифровых решений.

Одним из основных преимуществ сервиса «Мой Бизнес Веб» является то, что клиенты «Azercell Бизнес» смогут развивать свой бизнес, создав веб-сайт с функцией электронного магазина для своих компаний и предприятий без каких-либо дополнительных инвестиций всего в течение 3 дней. В рамках этой цифровой услуги, направленной на развитие малых и средних предприятий в Азербайджане, клиенты смогут воспользоваться и другими преимуществами, такими, как регистрация домена, хостинг, доступ к сервисам Google, обеспечение безопасности и т.д.

Также в обновленную платформу были добавлены следующие сервисы: «Пользователи», который позволяет пользователям оформлять регистрацию на создаваемом веб-сайте; «Блог», позволяющий каждому пользователю вести свой собственный блог.

Кроме того, сервис «Мой Бизнес Веб» включает функцию оптимизации страницы SEO для поисковой системы Google. В этом случае результаты поиска, относящиеся к вашему сайту, будут появляться на первых строчках в поисковой системе Google, что очень важно для узнаваемости сайта.

Отметим, что система управления сайтом, созданная в рамках сервиса, поддерживается операционными системами Windows и Mac OSX. Наличие удобного интерфейса и возможность загрузки контента через отдельное приложение также позволяет управлять сайтом быстрее и проще. Для получения дополнительной информации обращайтесь: *1111 или по адресу [email protected].

«Azercell Бизнес», стремясь стать выбором функционирующих в Азербайджане компаний и обеспечить их развитие, предоставляет корпоративным клиентам персонализированное обслуживание с помощью разнообразных цифровых решений нового поколения.