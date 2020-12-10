Sony покупает стриминговый сервис Crunchyroll за 1,175 млрд. долларов

Компания AT&T согласилась продать стриминговый сервис Crunchyroll компании Funimation, принадлежащей Sony Pictures Entertainment и Sony Music Entertainment. Сумма сделки составляет 1,175 млрд. долларов.

Сделку должны одобрить регуляторы, после чего онлайн-кинотеатр Crunchyroll с аниме перейдет в распоряжение Sony. Crunchyroll станет частью Funimation. Благодаря сделке компания получит в свое распоряжение три млн. подписчиков и свыше 90 млн. зарегистрированных пользователей в более чем 200 странах.

До закрытия сделки Crunchyroll и Funimation продолжат работать независимо друг от друга.