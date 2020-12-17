Смартфон Redmi 9 Power: Snapdragon 662 и аккумулятор 6000 мА•ч

Бренд Redmi представил в Индии смартфон среднего уровня Redmi 9 Power, особенность которого отражена в названии.

Аппарат получил 6,53-дюймовый дисплей формата Full HD+ (2340 × 1080 пикселей) и яркостью 400 кд/м2. Экран защищен закаленным стеклом Gorilla Glass 3. Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 662. Чип объединяет восемь ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 GHz, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость встроенной – 64 или 128 Gb.

Основная камера содержит 48 Мп датчик Samsung GM1 (f/1.79), 8 Мп блок с широкоугольной оптикой (118 градусов), 2 Мп датчик глубины и 2 Мп макромодуль. Фронтальная камера разрешением 8 Мп установлена в небольшом экранном вырезе.

Аккумулятор емкостью 6000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, порт USB Type-C, стереодинамики, инфракрасный приемопередатчик, FM-тюнер, 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 162,3 × 77,3 × 9,6 мм, вес — 198 гр. Используется боковой сканер отпечатков пальцев. Аппарат будет поставляться с операционной системой Android 10, дополненной фирменной надстройкой MIUI 12.

Смартфон Redmi 9 Power будет предложен покупателям в двух версиях: 4/64 Gb памяти за 150 долларов и 4/128 Gb за 165 долларов. Продажи начнутся 22 декабря.